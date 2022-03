PUMA nouveau partenaire technique de la Serie A dès 2022-2023

PUMA sera le nouveau partenaire technique officiel de la Serie A à compter de la saison prochaine, en 2022-2023, comme annoncé conjointement par les deux entités ce lundi.

Changement de décor en Italie. PUMA va devenir le nouveau partenaire officiel technique de la Lega Serie A dès la saison prochaine, en 2022-2023. La Ligue italienne de football et la marque allemande l'ont annoncé en chœur ce lundi, par le biais d'un communiqué.

La suite après cette publicité

Cela veut donc dire que Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Lautaro Martinez ou encore Victor Osimhen ne joueront plus avec un ballon fourni par Nike, mais bien par PUMA sur toutes les pelouses transalpines (Serie A, Primavera 1, Coppa Italia, Supercoppa mais aussi l'eSerie A) à compter de l'an prochain. Et ce pour plusieurs années, un « partenariat à long terme » ayant été convenu entre les deux parties.

Un joli coup de PUMA, toujours plus actif

Après LaLiga et ses championnats espagnols, PUMA s'offre un nouveau partenaire de choix. À noter que l'équipementier de Neymar Jr collabore par exemple avec l'AC Milan en Italie. Cela vise aussi à renforcer un peu plus sa position d'outsider sur le marché, face aux deux géants que sont Nike et adidas.

« Ce partenariat ouvre aussi la voie à une nouvelle ère pour la Lega Serie A™, qui sera amplifiée grâce à la plateforme Faster Football de PUMA, axée sur la performance, l'innovation et la culture. Une mission qui s'aligne parfaitement avec les ambitions de la Lega Serie A™ et son objectif d'être la plus belle ligue du monde, en promouvant la responsabilité sociale et en favorisant l'innovation sur et en dehors du terrain. Le mantra de la Lega Serie A™, "We are Calcio", en est le reflet », indique également le communiqué de PUMA.