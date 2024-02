Arsenal : Declan Rice, l’homme providentiel de Mikel Arteta

Depuis de nombreuses années, les sommes alignées lors des différents marchés des transferts ont de quoi en faire pâlir plus d’un. Et souvent, dans ce registre, les prix sur lesquels s’alignent les clubs anglais sont de plus en plus mirifiques. Ces derniers mois, les recrutements de plusieurs milieux de terrain ont fait sauter la banque de l’autre côté de la Manche. Outre Enzo Fernandez et Moises Caicedo qui ont rejoint Chelsea contre une sacrée somme d’argent, Declan Rice a voyagé à travers Londres en passant de West Ham à Arsenal contre 122 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Capitaine adoré chez les Hammers, l’international anglais (48 sélections, 3 buts) passait un grand cap et était forcément attendu. En effet, il se devait d’assumer un statut de clef de voûte du système de Mikel Arteta. Après des débuts assez timides, le natif de Londres déroule depuis plusieurs mois et est indispensable sous la houlette du technicien espagnol. Apparu à 34 reprises cette saison, Rice est indéboulonnable dans le onze des Gunners et compte quatre buts et cinq passes décisives. Outre ces statistiques plus qu’honorables pour un milieu défensif, la nouvelle coqueluche de l’Emirates Stadium brille par son abattage défensif.

À lire

La date de l’officialisation de Mbappé est connue, l’Espagne met une pression monstrueuse au Barça

Mikel Arteta est fan de Declan Rice

Récupérant 1,5 ballon par match, il est l’un des meilleurs gratteurs d’outre-Manche. Des qualités qui rendent unanimement Arsenal meilleur. En Angleterre, cela ne fait aucun doute comme l’a avoué Alan Shearer, légende de Premier League, quelques semaines auparavant : «non seulement, il (Rice, ndlr) offre cette protection à la défense, mais il offre également beaucoup de choses pour l’avenir. Il est l’un des principales raisons pour lesquelles Arsenal est une meilleure équipe cette année que l’année dernière.» La rencontre face à West Ham représente assez bien ce qu’apporte Rice cette saison aux coéquipiers de Bukayo Saka.

La suite après cette publicité

Le 11 février dernier, West Ham s’est fait gifler 6-0 à domicile face aux Gunners. De retour sur les terres de son premier amour, Rice a réalisé son meilleur match sous les couleurs du club du nord de l’Angleterre. Auteur d’un but de l’extérieur de la surface et double passeur décisif, le milieu défensif de 25 ans n’a pas laissé de place aux sentiments. De mieux en mieux au gré des semaines, Rice impressionne Arteta qui lui a déclaré sa flamme il y a quelques semaines : «Declan Rice, il est extraordinaire. Par sa rapidité d’adaptation, il m’a surpris. D’une manière très naturelle, il fait ce qu’il a fait ces dernières saisons. Maintenant, il le fait pour nous, d’une manière extraordinaire.» Ce mercredi au Portugal, l’Anglais sera assurément l’une des armes fatales d’Arsenal face à Porto (21h).