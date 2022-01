Sénégal - Zimbabwe : les compositions sont tombées

La première journée de la phase de poule de la CAN 2021 se poursuit ce lundi avec un duel dans le groupe B entre le Sénégal et le Zimbabwe. Favoris, les Lions de la Téranga optent pour un 4-2-3-1 avec Seny Dieng dans les cages derrière Ibrahima Mbaye, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo et Fodé Ballo-Touré. Le double pivot est assuré par Cheikhou Kouyaté et Idrissa Gueye. Seul en pointe, Boulaye Dia est soutenu par Bouna Sarr, Sadio Mané et Keita Baldé.

De leur côté, les Warriors optent pour un 4-4-2 où Petros Mhari officie comme dernier rempart. Devant lui, Takudzwa Chimwemwe, Teenage Hadebe, Gerald Takwara et Bruce Kangwa constituent la défense. Le milieu est composé de Kelvin Madzongwe et Kundai Benyu tandis que Knowledge Musona et Onismor Bhasera prennent les couloirs. Enfin, Ishmael Wadi et Prince Dube sont associés en attaque.

Les compositions

Sénégal : Dieng – Mbaye, Cissé, Diallo, Ballo-Touré – Kouyaté, Gueye – Sarr, Mané, Baldé – Dia

Zimbabwe : Mhari – Chimwemwe, Hadebe, Takwara, Kangwa – Musona, Madzongwe, Benyu, Bhasera – Wadi, Dube