AS Monaco : Myron Boadu annonce clairement la couleur

Il est l'une des recrues les plus onéreuses de ce mercato estival en Ligue 1. L'AS Monaco a mis près de 17 M€ hors bonus sur la table pour arracher Myron Boadu (20 ans) à l'AZ. Apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues depuis son arrivée, l'attaquant néerlandais s'est confié, depuis les Pays-Bas, où il a été sélectionné avec les Espoirs, sur ses premiers pas sur le Rocher.

«L'histoire de l'AS Monaco m'a interpellé. J'ai entendu par Max (Huiberts, directeur technique AZ, ndlr) qu'ils étaient intéressés et moins d'une demi-heure plus tard mon agent m’a appelé pour me dire que Monaco était intéressé. Ils voient beaucoup de potentiel en moi. Ils ont dit qu'il leur manquait un autre joueur comme moi. Alors maintenant, c'est à moi de montrer que je le suis vraiment», a-t-il expliqué à NOS, précisant que la concurrence l'avait aussi poussé à rejoindre les Rouge-et-Blanc, un club «plus grand» qu'il ne le pensait.

Objectif : 15 buts

«C'est pourquoi aussi j'ai fait ce pas vers un club de haut niveau. Je voulais de meilleurs joueurs autour de moi et rivaliser avec eux. Je ne me dis pas : ils sont meilleurs à l'avance. Je suis là pour me montrer tout de suite», a-t-il lancé, citant notamment Wissam Ben Yedder (31 ans) et Kevin Volland (29 ans). «Ce sont des gars qui sont régulièrement appelés avec la France et l'Allemagne. Ils s'entraînent dur et j'aime les regarder».

Jeune homme pressé et visiblement sûr de lui, l'international oranje (1 cape, 1 but) s'est déjà fixé un objectif chiffré. «Ça marchera. Je vise quinze buts. Je veux jouer le plus possible», a-t-il lâché à ESPN, persuadé de pouvoir s'acclimater au style de la Ligue 1. «Parfois, ce ne sont que de longs ballons après lesquels il faut gagner le deuxième ballon. C'était un peu moins ça aux Pays-Bas et à l'AZ, mais c'est quelque chose que je dois apprendre», a-t-il conclu. À lui de jouer.