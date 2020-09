OL : comment se passent les premiers pas de Bruno Cheyrou

Une nouvelle ère. Cet été 2020, l'Olympique Lyonnais vit son premier mercato sans Florian Maurice. Après avoir dirigé pendant plusieurs années la cellule de recrutement de l'OL, l'ancien attaquant a rejoint le Stade Rennais où il a été nommé directeur technique. Pour le remplacer, un profil s'est rapidement dégagé dans l'esprit des dirigeants rhodaniens : celui de Bruno Cheyrou. Agé de 42 ans, l'ancien consultant de beIN Sports occupait le rôle de directeur sportif de la section féminine du Paris Saint-Germain depuis 2017. Un poste qu'il a quitté donc pour dire oui à l'OL, où Gérard Houiller a grandement oeuvré pour le faire venir nous a-t-on fait savoir au club. D'ailleurs, dans le communiqué de presse annonçant son arrivée, l'écurie lyonnaise expliquait qu'il viendrait pour épauler Gérard Houiller et Juninho dans ses nouvelles missions au sein de l'OL.

Comme l'indique son titre, l'ancien joueur de Liverpool sera en charge du recrutement à l'OL. Une mission taillée sur mesure pour lui à écouter une personne de son entourage. «Ce n'est pas étonnant de retrouver Bruno Cheyrou dans ce rôle. Il est totalement capable de créer un réseau pour amener des joueurs. Il est discret, à l'aise partout et parle avec tout le monde. Il est ouvert. Ce n'est pas quelqu'un qui est imbus de sa personne. Il juge sur pièce les dossiers. Il va se renseigner pour tout savoir sur le joueur, savoir comment il peut être intégrer dans l'effectif, connaître son caractère, etc...On peut aussi dire qu'en cela son expérience au PSG avec les féminines lui a fait du bien».

Cheyrou, un travailleur de l'ombre

D'ailleurs, un agent avec lequel il a déjà travaillé cet été nous confie : «Bruno est top professionnellement. Il est très à l'écoute et méticuleux. Je pense que Lyon a fait une très bonne pioche avec lui. J'espère qu'il aura de la latitude pour mettre ses idées en place et il en a beaucoup. C'est une personne qui joue pour l'équipe, dans le sens où il oeuvrera pour son institution coûte que coûte et pas pour lui même. Il est très discret et c'est d'autant plus appréciable». Si ses qualités plaisent, Bruno Cheyrou est et sera surtout jugé sur son travail. Cet été, il a fait venir pour le moment Cenk Özkaçar (signature jusqu'en 2025). Le défenseur turc de 19 ans, qui évoluait au club d' Altay SK, a été repéré par lui. Il a aussi épaulé parfaitement Tino Kadewere à son arrivée à Lyon. Si le joueur du HAC avait été recruté l'hiver dernier, il a débarqué cet été. Cheyrou a participé à son intégration et il est resté plusieurs jours à ses côtés.

Si le recrutement est sa mission première, Bruno Cheyrou a finalement un autre objectif cet été. Il doit aider à Lyon à dégraisser et alléger sa masse salariale cet été nous assure-t-on au club. Ces dernières semaines, il a rencontré les agents de certains éléments concernés par un départ. Le dégraissage a d'ailleurs commencé cette semaine avec les départs de Fernando Marçal à Wolverhampton et Kenny Tete à Fulham en Angleterre. Un pays où Bruno Cheyrou, qui n'est certainement pas étranger à ce transfert, possède justement un très gros réseau. D'autres ont bougé, comme Rafael, et certains éléments devraient encore filer d'ici le 5 octobre (Marcelo, Denayer, Koné, Traoré). Personnalité discrète, Bruno Cheyrou travaille dans l'ombre à Lyon et prend ses marques nous confie-t-on : «il aime bien sa mission. Il est plein d'abnégation. Il n'est pas venu comme une star et ça l'arrange. S'il pouvait rester tout le temps dans l'ombre, ça l'arrangerait. Il ne cherche pas la lumière. Par contre, il veut travailler dans les meilleures conditions, que tout soit clair». Il est tombé au bon endroit à l'OL où compte déjà beaucoup sur lui.