Ligue Europa : Séville vainqueur du Dinamo Zagreb avec un Martial buteur, Leipzig échappe à la défaite face à la Real Sociedad

Après les rencontres de 18h45, la deuxième salve des barrages aller de la Ligue Europa débutait ce jeudi soir à 21 heures avec l'entrée en lice des équipes ayant fini troisièmes de leurs poules respectives en Ligue des Champions, comme le Séville FC qui recevait le Dinamo Zagreb ou le RB Leipzig, qui accueillait la Real Sociedad. Les deux autres duels de cette soirée opposaient l'Atalanta Bergame et l'Olympiakos, et celui entre le FC Porto et la Lazio Rome dans le fameux Estádio do Dragão.

Dans la première rencontre citée, le club andalou dominait à domicile, et avec la manière, face à la formation de la capitale croate (3-1). Ivan Rakitic ouvrait le score sur un penalty obtenu par Papu Gomez (1-0, 13e). Malgré l'égalisation de Mislav Orsic dans les cinq dernières minutes du premier acte (1-1, 41e), l'ancien de l'OM Lucas Ocampos redonnait l'avantage à Séville d'une très belle reprise de volée, avant que la recrue hivernale Anthony Martial ne fasse le break d'une frappe croisée (3-1, 45e +1) pour son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Leipzig piégé, l'Atalanta remonte

Direction l'Allemagne et la Red Bull Arena de Leipzig, où la Real Sociedad se déplaçait pour y affronter le RBL de Christopher Nkunku. Mais un Français débloquait la marque, en la personne de Robin Le Normand (0-1, 8e) sur le centre de Diego Rico. Mais l'ex-Parisien égalisait pour les locaux de la tête (1-1, 30e). Si Mikel Oyarzabal remettait la Real devant sur penalty (1-2, 64e), l'entrant Emil Forsberg remettait les deux formations à égalité de la même manière (2-2, 82e). Ce match nul (2-2) permettait aux Basques d'avoir l'avantage du terrain la semaine prochaine tout en évitant la défaite à l'extérieur.

Dans les deux autres matches de la soirée, l'Atalanta Bergame s'imposait chez elle face à l'Olympiakos (2-1) grâce à un doublé de son défenseur albanais Berat Djimsiti (61e, 63e), et ce, malgré l'ouverture du score au quart d'heure de jeu de Tiquinho Soares (16e). Enfin, le FC Porto pouvait également remercier Toni Martinez, auteur d'un doublé (37e, 49e). L'attaquant espagnol permettait aux Bleu-et-Blanc de prendre l'avantage et de sortir vainqueur de son duel face à la Lazio Rome, qui avait pourtant surpris le pensionnaire du Dragão en première période grâce à Zaccagni (23e).

Les résultats complets de la soirée

Atalanta 2-1 Olympiakos : Djimsiti (61e, 63e) / T. Soares (16e)

FC Porto 2-1 Lazio : T. Martinez (37e, 49e) / Zaccagni (23e)

Séville FC 3-1 Dinamo Zagreb : Rakitic (sp, 13e), Ocampos (44e), Martial (45e+1) / Orsic (41e)

RB Leipzig 2-2 Real Sociedad : Nkunku (30e), Forsberg (sp, 82e) / Le Normand (8e), Oyarzabal (sp, 64e)