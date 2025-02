Deux légendes de l’OL font leur coming-out et révèlent être en couple

Elles sont deux des plus grandes légendes de la section féminine de l’Olympique Lyonnais et de l’équipe de France. Sonia Bompastor (44 ans) et Camille Abily (40 ans) ont participé à de nombreux succès des Fenottes avec 6 titres de championne de France (8 avec les deux acquis avec Montpellier) et 2 Ligues des Champions pour la première, et 11 titres de championne de France (13 avec deux acquis avec Montpellier) et 5 Ligues des Champions pour la seconde. Sonia Bompastor a d’ailleurs aussi remporté la Ligue des Champions féminine comme entraîneuse de l’Olympique Lyonnais et dirige actuellement Chelsea quand Camille Abilly est son adjointe depuis 2019 et l’a accompagnée du côté de Londres. Un tandem professionnel, mais aussi amoureux puisque les deux femmes ont révélé être en couple depuis 13 ans.

Dans une autobiographie, Sonia Bompastor a dévoilé son parcours, mais également qu’elle partage sa vie avec Camille Abily depuis de longues années. Dans un entretien pour L’Equipe, elles sont revenues en détail sur leur relation. «Ce ne sont pas des sujets que j’aime forcément aborder. Je pense que c’est une acceptation par soi-même, déjà. Tout notre entourage, nos enfants, sont au courant, il n’y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas être la première à le dire à quelqu’un qui ne sait pas. Et pourtant, on a vraiment eu de la chance, ça s’est super bien passé. Nos enfants sont heureux. Parce que tu te poses des questions. Tu te demandes si tes enfants vont être acceptés, s’ils ne vont pas avoir des critiques,» a notamment confié Camille Abily au quotidien français.