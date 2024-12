Mercato Manchester United : Jim Ratcliffe fait déjà une victime !

Malgré l’arrivée de Ruben Amorim sur son banc pour prendre la suite d’Erik Ten Hag, Manchester United est toujours en convalescence. Sur deux défaites consécutives, dont un revers contre Nottingham Forest, à Old Trafford, samedi (2-3), les Red Devils pointent à la 13e place de Premier League. Si le nouvel entraîneur portugais n’est évidemment pas le principal responsable, Jim Ratcliffe, le co-propriétaire du club mancunien, a déjà fait une victime.

Comme l’a précisé le club dans un court communiqué officiel, «Dan Ashworth quittera son poste de directeur sportif de Manchester United d’un commun accord. Nous tenons à remercier Dan pour son travail et son soutien au cours d’une période de transition pour le club et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir». Un départ qui a de quoi étonner, puisqu’il avait été nommé il y a seulement cinq mois pour gérer la cellule mercato de cet été.

Un départ après seulement cinq mois

Dan Ashworth avait d’ailleurs été recruté en provenance de Newcastle United contre un montant de 3 millions d’euros, mais il n’a pas du tout convaincu en interne. Comme l’a informé plus tôt The Athletic, Jim Ratcliffe a joué un rôle central dans la décision de se séparer du dirigeant mancunien, n’étant pas satisfait de son travail sur le mercato estival. Une décision brutale qui a étonné le personnel de United compte tenu de l’importance de son rôle dans la restructuration du club.

«On ne peut pas se contenter d’appuyer sur un interrupteur et de régler le recrutement. Tout est une question de personnes et nous devons trouver les bonnes personnes», avait d’ailleurs déclaré cette semaine Ratcliffe, pointant donc du doigt le travail d’Ashworth. Cet été, l’ex-directeur sportif a été impliqué dans les arrivées de Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui et Joshua Zirkzee pour un montant de plus de 280 millions d’euros. En vue du prochain mercato hivernal, le board de Manchester United va donc devoir tout repenser.