PL : Manchester United sombre à domicile contre Nottingham Forest

Ruben Amorim va avoir du boulot. Sur le banc de Manchester United depuis cinq matches, le manager portugais a subi sa deuxième défaite consécutive en voyant Nottingham Forest créer la surprise en s’imposant à Old Trafford. Dès la 2e minute, Milenkovic ouvrait le score pour les visiteurs d’une tête sur corner. En domination, MU égalisait grâce à Højlund, après une tentative repoussée de Garnacho (1-1, 18e). Au retour des vestiaires, Forest reprenait l’avantage sur une frappe puissante de Gibbs-White (2-1, 47e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, l’inévitable Wood inscrivait le troisième but d’une tête précise au second poteau (3-1, 54e). Le capitaine des Red Devils, Fernandes ne pouvait que réduire l’écart (3-2, 61e) et sombre dans la crise. Avec seulement 19 points en 15 matchs, MU est 13e de Premier League avant d’aller jouer le derby mancunien à l’Etihad Stadium. De son côté, Forest confirme sa belle victoire contre Liverpool et bondit à la 5e place.