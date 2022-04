Espagne : Luis Enrique pourrait sélectionner Diego Carlos

Selon Cuatro, le défenseur central brésilien du FC Séville Diego Carlos serait proche d’obtenir la nationalité espagnole. Le défenseur de 29 ans pourrait être alors sélectionné par Luis Enrique en vue de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l’Espagne. Ce nouveau joueur défensif serait intéressant pour le coach de la Roja qui a des doutes sur sa défense malgré la naturalisation l’an dernier du défenseur de Manchester City Aymeric Laporte.

Selon le média espagnol, Diego Carlos, qui a participé et remporté les JO avec le Brésil l'été dernier, ferait partie d'une liste de 50 prétendants pouvant potentiellement aller au Mondial. « La liste va être dure, mais c'est aussi mon boulot. Je dois prendre des décisions. Il y a 40-50 joueurs qui peuvent venir. Ils tournent et l'ambiance est très particulière et c'est bien d'être entraîneur. En juin, nous avons quatre matchs contre des rivaux de haut niveau et il sera temps de voir où va cette équipe », a expliqué il y a quelques jours Enrique lors d’une interview pour sa fédération. L’Espagne, qui sera dans le groupe E à la Coupe du Monde en novembre, affrontera notamment l’Allemagne.