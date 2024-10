Thierry Henry avertit Kylian Mbappé

Malgré la victoire renversante du Real Madrid contre le Borussia Dortmund (5-2), lors de cette troisième journée de la phase de championnat de Ligue des champions, Kylian Mbappé n’a pas brillé. Le capitaine de l’équipe de France tente, tant bien que mal, de s’intégrer dans le collectif de la formation entraînée par Carlo Ancelotti. Mais s’il réussit à trouver le chemin des filets par moments, le contenu de ses matchs laisse encore à désirer. Interrogé sur les débuts de Mbappé au Real Madrid, Thierry Henry estime qu’il va devoir faire plus pour mettre les suiveurs du club madrilène dans sa poche… et vite. « On dit souvent qu’il faut du temps à un joueur pour s’adapter à un nouveau club… Mais malheureusement, quand tu portes ce maillot, ils ne te laissent pas beaucoup de temps », a-t-il indiqué pour la chaîne américaine CBS.

Le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus est également revenu sur la rencontre du PSG contre le PSV (1-1). Et pour lui, il n’y a pas de doute : l’absence d’un joueur, comme Mbappé, a un impact sur le manque de buts du club parisien en C1, même si cette équipe est mieux organisée. « Ils ont perdu un peu de magie, mais l’équipe semble un peu plus solide en termes d’équilibre. »