Le Wydad Casablanca a tenté les gros coups Mario Balotelli et James Rodriguez

Libre de tout contrat depuis son passage à l’Adana Demirspor (16 matches, 7 buts), Mario Balotelli n’a toujours pas retrouvé de club. Depuis plusieurs semaines, il était annoncé avec insistance vers une destination surprenante, au Brésil. Il devait s’engager du côté des Corinthians. Mais le coach de l’équipe brésilienne a rapidement mis fin à cette rumeur. Résultat, l’attaquant italien de 33 ans est toujours sur le marché des transferts. Et selon nos informations, il est pisté par le Wydad Casablanca. Le club marocain avait entamé des discussions avec l’entourage du joueur et avait espéré conclure ce très gros dossier. Mais évidemment, ces demandes salariales sont bien trop hautes pour le club marocain.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout puisque le club marocain a aussi tenté un coup hallucinant ces derniers jours sur le mercato : James Rodriguez. L’international colombien, auteur d’une Copa América exceptionnelle avec la Colombie, a quitté Sao Paulo après six mois et 14 matches disputés. Très convoité depuis puisqu’il est libre, le milieu colombien de 33 ans a été contacté par le club marocain. Là aussi, les discussions n’ont pas abouti parce que l’ancien du Real Madrid est bien trop cher financièrement et cela n’ira pas aller plus loin. Enfin, piste bien moins clinquante, l’ancien de l’OM Giannelli Imbula est actuellement à l’essai avec le Wydad Casablanca.