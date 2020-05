Real Madrid : un ancien joueur et star de la TV arrêté pour trafic de drogue

Edwin Congo. Ce nom n'est peut-être pas forcément connu des supporters madrilènes en France, mais en Espagne, l'attaquant passé par le Real Madrid (et même par le TFC !) au début des années 2000 est plutôt populaire. Et pour cause, il est consultant dans la célèbre émission El Chiringuito, qui décrypte l'actualité du football à coups de polémiques et de débats enflammés toujours tournés sur la rivalité entre le Barça et le Real Madrid.

Et comme l'explique La Sexta, le Colombien vient d'être arrêté dans une opération menée contre le trafic de cocaïne, qui s'est conclue par 10 arrestations chez nos voisins ibériques. Nul doute qu'il aurait mieux fait de se contenter de la casquette de consultant plutôt que de celle de trafiquant de drogue.