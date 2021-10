Serie A : l'Hellas Vérone cartonne Spezia, match fou entre la Sampdoria et l'Udinese

La 7e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche et elle avait bien débuté avec la victoire surprise de Bologne contre la Lazio (3-0). Dans ce contexte, on assistait à deux matches de bas de tableau. Tout d'abord, l'Hellas Vérone (14e) affrontait Spezia (18e) avec la volonté de confirmer son retour en forme. Les hommes d'Igor Tudor n'ont pas fait dans la dentelle puisque Giovanni Simeone a vite ouvert le score (1-0, 4e) avant que Davide Faraoni double la mise (2-0, 15e). Juste avant la pause, Gianluca Caprari s'est chargé de creuser un peu plus l'écart (3-0, 42e). En seconde période, Daniel Bessa y est aussi allé de son but (4-0, 71e). A noter l'expulsion de Simone Bastoni dans les dernières minutes (81e) pour Spezia. Avec cette large victoire 4-0, l'Hellas Vérone grimpe à la 12e place tandis que Spezia devient 19e.

De son côté, l'Udinese (12e) croisait le fer avec la Sampdoria (15e). Et sur ce match aussi, il fallait arriver tôt puisque Roberto Pereyra ouvrait le score sur une bonne passe de Gerard Deulofeu (1-0, 15e). La Sampdoria revenait néanmoins rapidement au score suite à un but contre son camp de Jens Stryger Larsen (1-1, 24e). Équilibré, ce match voyait les deux équipes tirer leur épingle du jeu et Beto donnait finalement de nouveau l'avantage à l'Udinese juste avant la pause (2-1, 44e). La Sampdoria ne craquait pas pour autant et bien au contraire. Au retour des vestiaires, le club de Ligurie obtenait un penalty et Fabio Quagliarella égalisait à son tour (2-2, 48e). Cette rencontre sombrait dans la folie puisque la Sampdoria prenait l'avantage grâce à Antonio Candreva (3-2, 69e) mais Fernando Forestieri marquait en fin de match (3-3, 84e). Se rendant coup pour coup, les deux équipes se quittent sur un joli 3-3. Au classement, l'Udinese est treizième tandis que la Sampdoria pointe à la quinzième place.

Le classement de la Serie A

Le classement des buteurs de la Serie A