Incidents OM-OL : deux supporters lyonnais relaxés pour des saluts nazis

En novembre dernier, ce qui devait être une belle soirée pour le football français et la Ligue 1 a tourné à l’horreur. Aux abords du Vélodrome, le bus de l’OL a été caillassé par des supporters présents aux abords de l’antre de l’OM. Touché au visage, Fabio Grosso, coach rhodanien de l’époque, aurait même pu perdre la vue d’un œil suite à cette embuscade. Dans les travées du stade marseillais, les échauffourés verbales ont été légion entre supporters des deux Olympiques. Pire encore, certains supporters lyonnais ont même réalisé des gestes odieux tels que des saluts nazis pour insulter les fans marseillais.

Quatre mois après les événements, les procès de deux supporters rhodaniens avaient lieu. Ces derniers ont été condamnés pour «introduction ou port dans une enceinte sportive d’objet incitant à la haine ou à la discrimination.» Aucune condamnation pour les saluts nazis n’a été prononcé pour les deux fans malgré les aveux de l’un d’entre eux. Les deux hommes prénommés Eymeric et Guillaume étaient des adhérents du groupe Mezza, proche de l’extrême-droite, et devront purger des peines de prison avec sursis. Ils passeront les prochains mois avec un bracelet électronique et ont été interdits de stade pour les trois prochaines années.