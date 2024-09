Atalanta - Arsenal: les compositions officielles

L’Atalanta reçoit ce jeudi à 21h00, au Stade Jan-Breydel, Arsenal, dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions. L’Atalanta s’organise en 3-4-3 avec Carnesecchi aux cages. En défense, on retrouve Djimsiti, Hien et Kolasinac. Zappacosta, de Roon, Ederson et Ruggeri sont au milieu de terrain. Et enfin, De Ketelaere, Retegui et Lookman vont animer l’attaque de l’Atalanta.

Les Gunners s’articulent en 4-3-3 avec aux cages Raya. En défense, on retrouve White, Saliba, Gabriel et Timber. Rice, Partey et Havertz occupent le milieu de terrain. Et enfin, Saka, Martinelli et Jesus vont animer l’attaque d’Arsenal.

Les compositions:

Atalanta: Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Retegui, Lookman

Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Rice, Partey, Havertz - Saka, Martinelli, Jesus.