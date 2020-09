PSG : Thiago Silva s'étonne du cas Cavani

Après 7 ans à Paris, Edinson Cavani n'a pas pu prolonger son contrat cet été. Celui qui cumule donc 200 buts dans la capitale n'a toujours pas de club à l'heure actuelle. Ce qui rend encore plus surprenant sa non-présence au Final 8 de la Ligue des Champions, lui qui a toujours été présent au PSG dans les moments difficiles de Coupe d'Europe. Une fin un peu triste pour l'Uruguayen qui n'a pas été retenu par ses coéquipiers, ni par son capitaine, Thiago Silva.

Dans France Football, le tout nouveau joueur de Chelsea a regretté son absence dans la dernière ligne droite : « je croyais qu’il avait trouvé un autre club, un peu comme Meunier avec Dortmund. Je suis surpris de le savoir encore sur le marché. C’est évident qu’il nous a manqué. C’était notre Matador, il était hyper important pour nous. Sur le terrain, on avait une relation de respect et d’admiration mutuelle, mais, en dehors, on n’était pas très proches. En tout cas, pas assez pour qu’on puisse s’appeler pour parler de cette situation. Je ne me voyais pas lui demander de rester avec nous deux mois de plus. Il ne m’a pas appelé non plus… C’est dommage car il savait l’importance qu’il avait pour nous ».