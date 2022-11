CdM 2022, Portugal : CR7 revient sur son record

La suite après cette publicité

Buteur lors de la victoire du Portugal contre le Ghana (3-2), Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 5 Coupes du Monde différentes ! Interrogée sur ce record à l'issue de la rencontre, la star portugaise n'a pas caché sa fierté avant d'envoyer un message à propos de son départ de Manchester United.

«Être le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes de monde, c'est quelque chose qui me rend très fier. C'est un beau moment, ma cinquième Coupe du monde. On a gagné, on est parti du bon pied. C'est une victoire très importante. On sait que gagner le premier match est crucial. Le plus important était que l'équipe gagne. Le chapitre (avec Manchester United) est clos. On est bien parti, on a gagné, j'ai pu aider mon équipe. Tout le reste ne compte pas».