Newcastle - PSG : les compositions officielles

C’est une affiche inédite de Ligue des champions. Newcastle accueille le Paris Saint-Germain pour la deuxième journée de Ligue des champions du groupe F. Forts de leur cinq derniers matches sans défaite, les Magpies, accrochés à Milan il y a deux semaines (0-0), tenteront de ravir leurs supporters qui retrouvent l’ambiance européenne à St James’ Park après 20 ans d’absence dans la compétition reine. Les Parisiens, eux, restent sur un match nul amer sur la pelouse de Clermont (0-0) mais essaieront de reproduire leur bonne prestation de la 1re journée face à Dortmund (2-0). La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 21h.

Pour ce match, Eddie Howe, privé de Barnes, Botman, Willock, Joelinton et Wilson, aligne un 4-3-3 sans de gros changement dans son onze habituel. Bruno Guimaraes et Longstaff accompagneront Tonali, incertain depuis quelques jours mais finalement présent, au milieu du terrain. Lascelles, lui, compose la défense centrale avec Schär en l’absence de Botman tandis qu’Isak débute en pointe. Côté PSG, Luis Enrique est toujours privé de Nuno Mendes, Kimpembe, Asensio et Lee, parti jouer les Jeux Asiatiques. Le technicien espagnol bouleverse ses plans et aligne quatre joueurs offensifs : Mbappé-Dembélé sur les ailes et Kolo Muani-Ramos sur le front de l’attaque. Vitinha en pâtit et débute sur le banc.

Les compositions officielles :

Newcastle : Pope - Trippier, Lascelles, Schar, Burn - Bruno, Longstaff, Tonali - Almiron, Isak, Gordon

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte- Dembélé, Kolo Muani, Ramos, Mbappé

