PSG : Milan Skriniar ne veut pas perdre de temps avec Mbappé

Dans l’ombre de la saga Kylian Mbappé, Milan Skriniar est devenu parisien cet été. Recruté en provenance de l’Inter Milan, le défenseur de 28 ans espère ramener avec lui sa férocité. Le colosse slovaque, souvent blessé ces derniers temps, aura l’occasion de retrouver son meilleur niveau au Paris Saint-Germain.

Malheureux perdant en finale de la dernière édition de la Ligue des Champions face à Manchester City, Skriniar s’est confessé au média Le Parisien lors d’un entretien sans filtre. Interrogé au sujet de Kylian Mbappé et des objectifs que seraient ceux du Paris Saint-Germain sans sa star vedette, le Slovaque a été franc. «C’est la décision du club et nous devons la respecter. Nous avons beaucoup de joueurs fantastiques comme je vous l’ai dit», répond-il fermement. Clair, net et précis. Milan Skriniar, comme beaucoup d’autres sûrement, préfère se concentrer sur la fin de la tournée en Asie, lui qui devrait justement affronter son ancien club mardi, à l’occasion du troisième match de préparation du PSG au Japon.

