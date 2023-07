Le PSG n’en démord pas pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Si Kylian veut rester, nous on veut qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement ». Le 6 juillet dernier, à l’occasion de la présentation de Luis Enrique, nouvel entraîneur, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi avait mis les choses au clair concernant la position du club dans le dossier Mbappé. Pour affirmer encore plus cette volonté, l’attaquant a été écarté de la tournée au Japon, étant invité à s’entraîner avec les autres exclus du groupe.

Si Mbappé reste sur sa ligne de conduite, le club francilien fait de même. Et cela remonte jusqu’à très haut dans l’organigramme. Car, selon nos informations, l’état-major à Doha continue de diffuser la même idée : si Mbappé ne part pas, alors il ne jouera pas cette saison. L’objectif étant de faire comprendre au joueur que seul un départ ou une prolongation pourra apaiser les tensions…

