EdF : la folle anecdote de Djibril Cissé sur sa première convocation

Djibril Cissé aurait pu foutre en l’air sa première convocation en équipe de France. De passage dans l’émission ZERL de Zack Nani, l’ancien attaquant des Bleus (41 sélections, 9 buts) a délivré une anecdote surprenante sur sa première convocation chez les A. «C’est fou comment je l’apprends. Un après-midi, je fais la sieste, Henri Émile (intendant de l’équipe de France) m’appelle. Je suis en train de dormir, ça me réveille, je décroche, il me dit : 'oui, c’est Henri Émile’, je lui dis 'ouais, ouais d’accord et je lui ai raccroché au nez. J’ai cru à une blague, je me suis dis, j’ai 20-21 ans, le mec de l’équipe de France m’appelle, si c’était vrai, il serait passé par le club, c’était chelou le truc, je n’y ai pas cru du tout. Je repars dans ma sieste, il me rappelle, et il m’explique : 'c’est vraiment Henri Émile on veut que tu viennes en stage à Tignes’, et bim, je raccroche une seconde fois», se souvient l’ancien joueur de Liverpool, hilare.

La suite après cette publicité

C’est finalement Guy Roux qui va venir remettre les pendules à l’heure de l’ancien attaquant de l’OM et de l’AJ Auxerre. «J’arrive dans le bureau du coach, il me dit : 'c’est comme ça que je t’ai élevé ? Henri Émile t’appelle deux fois et tu lui raccroches au nez !' Là je commence à gamberger, je me demande si j’ai pas tout foutu en l’air. On rappelle Henri-Émile avec le coach et je m’excuse platement. Je lui explique que pour moi c’était un choc, et finalement je pars à Tignes avec le groupe», a conclu celui qui finira par disputer la Coupe du monde 2002, quelques mois plus tard.