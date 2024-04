Premier League : Liverpool se saborde face à Manchester United et perd de précieux points

La course au titre de Premier League est folle, complètement folle. Et cette rencontre entre Liverpool et Manchester United l’a encore très bien illustré. Au coup d’envoi, les Reds, à l’extérieur, étaient deuxièmes au classement, avec un point de retard sur Arsenal (71 pts) leader et le même nombre de points que Manchester City (70 pts) troisième. Et avec la victoire des deux autres concurrents, Liverpool devait impérativement gagner pour reprendre la tête et rester en position de force. En face se présentait une triste équipe de Manchester United qui restait sur 1 victoire sur ses 4 derniers matches de championnat. Et pour l’occasion, dans ce choc, on retrouvait des équipes avec des beaux noms sur le papier. Côté Liverpool, Mohamed Salah, Luis Diaz et Darwin Nunez animaient l’attaque.

La suite après cette publicité

attaque Tirs 9 4 Non cadrés 21 5 Cadrés 6 27 1 Grosses occasions créées 5 2 Tirs bloqués 9 3 Hors-jeux 2 10 Touches 21

Justement les trois hommes de Jürgen Klopp faisaient vivre un calvaire à la défense mancunienne. Pendant 45 minutes, Liverpool étouffait une équipe de Manchester United à l’agonie et qui encaissait les vagues sans être capable de les stopper. De manière logique, André Onana concédait un premier but signé Luis Diaz seul dans la surface après un corner. Mais le portier camerounais réalisait surtout 5 arrêts en première période. Sur son banc, Erik ten Hag ne trouvait pas la solution. Liverpool aurait bien pu mener 3-0 à la pause (15 tirs en 45 minutes) alors que Manchester United n’avait même pas tenté le moindre tir dans le premier acte. Pire encore, aucun joueur mancunien n’avait réussi à s’approcher un minimum de la cage de Caoimhin Kelleher.

À lire

Vidéo : le splendide enchaînement de Kobbie Mainoo pour donner l’avantage à MU

Une boulette qui change tout

On se dirigeait donc vers une nouvelle prestation parfaitement gérée par les Reds surtout que Manchester United ne semblait pas du tout en mesure de renverser la tendance. Mais voilà, le football n’est pas une science exacte et il ne faut parfois rien pour relancer une équipe. Alors que l’on repartait sur les mêmes bases dans ce match, le jeune défenseur Jarell Quansah était coupable d’une énorme boulette. Il y a eu la glissade dans l’axe de Steven Gerrard en 2014, il y a aura désormais la passe dans l’axe manquée du jeune défenseur de 21 ans. Bruno Fernandes n’en demandait pas tant pour tenter depuis le rond central alors que Kelleher était logiquement avancé. Ainsi, le Portugais trouvait le cadre et égalisait donc sur la toute première frappe tentée par son équipe (1-1, 51e). Un scénario terrible pour Liverpool qui doutait complètement après ça et relançait Manchester United qui n’existait pas jusque là. Le pire scénario donc alors que chaque point est précieux dans cette course acharnée pour le titre.

La suite après cette publicité

Pire encore, Liverpool concédait un second but. Le jeune talent mancunien Kobbie Mainoo envoyait une merveille de frappe en lucarne (63e) pour mettre KO la formation de Jürgen Klopp. Une frappe qui arrivait de nulle part et qui faisait sortir de ses gongs le technicien allemand. Dans une fin de match folle, Liverpool donnait tout pour égaliser, sans succès. Mohamed Salah loupait quelques occasions tout comme Darwin Nunez. Il fallait attendre un tacle mal ajusté de Wan-Bissaka sur Eliott pour voir Salah égaliser sur penalty (2-2, 85e). De quoi offrir des dernières minutes palpitantes. Mais finalement, il n’y aura pas de nouveaux rebondissements. Liverpool se saborde tout seul et perd deux points très importants dans la course au titre. Au regard du scénario, l’égalisation était peut-être inespérée. Manchester United ne gagne toujours pas de son côté. Arsenal est donc le nouveau leader du championnat anglais.