Indice UEFA : très bonne nouvelle à venir pour la France !

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Pays-Bas. Alors que les clubs néerlandais revenaient comme un boulet de canon sur la France au classement de l’indice UEFA, les résultats de ces derniers cette semaine sur la scène continentale sont désormais favorables à la France. Au-delà des défaites de l’Ajax, du PSV et du Feyenoord, c’est l’ampleur de celles-ci et surtout du fait qu’ils évoluaient tous à domicile.

Mention spéciale au PSV qui en a pris 7 face à Arsenal en Ligue des Champions (1-7). Mais le Feyenoord, qui s’est incliné 0-2 face à l’Inter, a déjà un pied et demi dehors, de même que l’Ajax qui s’est incliné face à Francfort (1-2) en Ligue Europa. De très bon augure pour la France, qui malgré des performances contrastées cette semaine, peut souffler.

La France profite de la déroute des clubs néerlandais

Si le PSG a été victime d’un véritable hold-up de la part de Liverpool au Parc des Princes (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le LOSC a ramené un très bon nul du Signal Iduna Park face à une équipe du Borussia Dortmund peu inspirée (1-1). Mais la France peut remercier l’OL qui a parfaitement tenu son rang en Roumanie face à Bucarest en ramenant une jolie victoire 1-3 grâce à un très bon Malick Fofana. De quoi être quasi assuré d’avoir au moins un représentant français au tour suivant.

Et ce détail a son importance puisqu’il devrait permettre à la France de conserver sa cinquième place au classement de l’indice UEFA sur 5 ans sauf improbable retournement de situation. Pour rappel, cette position offre à son occupant 4 places pour la Ligue des champions 2026-2027 (trois directes et une via les barrages). Une bonne nouvelle à venir donc pour le football français, et vu le contexte actuel morose de celui-ci, on ne va pas cracher dessus.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 07/03/2025 :

-1. Angleterre 22,178 points (6/7)

-2. Espagne 19,892 points (6/7)

-3. Italie 18,937 points (4/8)

-4. Allemagne 16,671 points (4/8)

-5. Portugal 16,250 points (2/5)

-6. France 15,285 points (3/7)

-7. Belgique 15,250 points (2/5)

-8. Pays-Bas 15,083 points (4/6)

-9. Grèce 12,187 points (2/4)

-10. Norvège 10,812 points (2/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 107,910 points

-2. Italie 94,293 points

-3. Espagne 90,453 points

-4. Allemagne 84,581 points

-5. France 70,450 points

-6. Pays-Bas 66,983 points

-7. Portugal 62,266 points

-8. Belgique 56,450 points

-9. Rep. Tchèque 43,900 points

-10. Turquie 43,500 points