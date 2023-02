Le message énigmatique de Karim Benzema

La suite après cette publicité

C’est un sujet qui a beaucoup fait parler en Espagne. Le Real Madrid a-t-il été méprisé par les trophées FIFA The Best ? Du côté de la capitale espagnole, le non-sacre de Karim Benzema comme meilleur joueur ou l’absence de Vinicius Junior dans le onze type de l’année, entre autres, passent mal. « Le vol de l’année : Messi prive Benzema de The Best uniquement grâce à ses sept matches de Coupe du Monde. La pantomime a été confirmée et, une fois de plus, un gala de remise de prix a été teinté d’un vol du Real Madrid et d’un cadeau à Leo Messi », a écrit Defensa Central par exemple.

Sur ses réseaux sociaux, Karim Benzema a publié un message énigmatique, comme il en a le secret. « J’y suis arrivé seul… », a ainsi lancé le Français, dans ce que les médias espagnols considèrent déjà comme une réponse à son absence de récompense lors des FIFA The Best… Si chacun peut faire sa propre interprétation, le timing a en tout cas de quoi interpeller.

