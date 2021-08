Rennes-Lens : Franck Haise satisfait du match nul

Au Roazhon Park ce dimanche, le Racing Club de Lens est parvenu à accrocher un match nul encourageant face au Stade Rennais (1-1) pour la première journée de Ligue 1. Interrogé à l'issue de la rencontre, Franck Haise, à la tête de l'équipe lensoise, s'est exprimé sur la prestation des siens. Une première sortie encourageante dont il souhaite retenir le positif.

La suite après cette publicité

«On peut être satisfait du match. Pour un premier match, on a vu de l'intensité. On a réussi à régler des problèmes que Rennes nous a posés, c'est bien. C'est vrai, il y avait de sérieux clients en face. Je n'avais pas d'inquiétude pour l'axe à trois, même avec des nouveaux. Ils ont, comme le reste de l'équipe, bien travaillé. On a eu un début de match difficile, très clairement. L'égalisation nous fait beaucoup de bien. On sent qu'on a pris, au fur et à mesure du match, de la consistance.»