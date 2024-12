Real Madrid : l’aveu fort de Kylian Mbappé sur son comportement

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est observé de très près. Après avoir signé avec le Real Madrid, le club de ses rêves, le Bondynois était attendu sur le terrain. Finalement, malgré de belles statistiques, le joueur formé à l’AS Monaco ne réalise pas des débuts à la hauteur, compte tenu son arrivée en grande pompe. Et après des mois de silence où il a souvent été critiqué, l’attaquant de 25 ans est sorti du silence ce dimanche dans une interview accordée à Canal+. L’opportunité pour le capitaine de l’équipe de France de revenir sur ses regrets.

Et le champion du monde 2018 a quelques regrets comme il l’a confié à nos confrères : «pas forcément, que des prises de paroles. J’aurais pu tout faire différemment. Si j’avais pu, il y a pleins de choses que j’aurais pu changer. Des trucs graves ou pas graves. Ce matin, j’aurais pu changer ma tenue car elle ne me plaisait pas (rires, ndlr)». Avant de conclure : «j’avais trop faim et ça m’a joué des tours parce que j’étais impatient. Mais j’ai la passion et ce côté compétiteur. Des fois, ça a joué contre moi, de se dire il ne pense qu’à lui, redescend, mais je suis comme ça (…) Surtout, dans mes premières années. Je me disais si tu fais on te donne. Mais non, des fois, il faut patienter».