Barça : les premiers mots de Wojciech Szczęsny

C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis quelques minutes. Wojciech Szczęsny est un joueur du FC Barcelone. Le Polonais est sorti de sa retraite pour rejoindre les Culés durant une saison après la longue blessure de Marc-André ter Stegen. Peu après l’officialisation de sa signature, l’ancien portier de la Juventus a livré ses premières impressions. «C’est un moment de fierté maximale. Honnêtement, j’étais préparé pour la retraite. J’étais heureux dans cette situation, mais être ici dans la ville et voir comment les gens m’ont traité et combien cela est important pour eux m’a rendu fier de faire partie de cette famille passionnante. Même si c’est une grande institution et un grand club de football, j’ai ressenti le sentiment d’être en famille. La famille est très importante pour moi et maintenant, je l’ai un peu élargie.»

Puis, il a avoué qu’il avait échangé avec son ami et compatriote Robert Lewandowski avant de faire son choix. «Il a été la première personne qui m’a appelé pour examiner la possibilité que cela se produise parce que j’étais à la retraite. Au début, je n’étais pas préparé à de nouveaux défis professionnels. J’ai parlé à ma famille et à mes amis et ils m’ont tous dit que ce serait une erreur de ne pas accepter cela. C’est pourquoi Robert a joué un rôle très important, car c’est lui qui a eu l’idée de me convaincre.» Présent hier soir pour assister à la victoire de sa nouvelle équipe en C1, il a apprécié le spectacle : «j’ai toujours été un fan. Je peux voir la passion des supporters, c’était très agréable de voir le match dans le stade, l’équipe semble intéressante. Ce défi est excitant pour moi. J’y fais face avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Je suis prêt à travailler dur et à relever les défis qui nous attendent cette saison.» A lui de jouer à présent !