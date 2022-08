Ligue 1 : le FC Nantes concède le nul à domicile face à Lille

Dans une très belle ambiance à la Beaujoire, le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France 2022, recevait le LOSC, champion de France 2021, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Pour leur entrée en lice respective, les Canaris avaient été mis en échec par Angers (0-0) tandis que les Dogues n'avaient fait qu'une bouchée du promu Auxerre (3-0). Et pour cette opposition, les deux équipes ont aligné leurs meilleurs joueurs : Kombouaré faisait confiance à ses offensifs Blas (pisté par Lille), Simon et offrait à Mohamed sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs.

Fonseca proposait quant à lui un 4-2-3-1 avec les deux recrues estivales Bayo et Cabella, accompagnées de David. C'était justement le Canadien qui offrait la première occasion à Bamba, sans succès (5e). Finalement, les locaux ouvraient le score par le biais de Simon, déjà auteur d'une frappe sur le poteau (25e), à la suite d'une bonne déviation de Girotto (1-0, 28e). Le mur nantais Lafont faisait également le travail dans sa surface, impérial face à Bamba de la tête (34e). Le buteur nigérien n'était pas loin de doubler la mise sur un superbe rush avant la pause, mais laissait son ballon à Jardim (39e).

Ismaily buteur pour sa première

Au retour des vestiaires, avec les entrées de leurs recrues Ismaily et Diakité, les Dogues poussaient pour revenir dans la rencontre, mais se heurtaient d'abord à la barre transversale sur le coup de casque d'André (54e), avant d'être mis en échec à un gardien de but nantais des grands soirs, notamment face à Cabella (56e, 59e). La défense se sacrifiait également pour contrer la tentative dangereuse de Bamba (73e), dans le petit filet extérieur. Malgré la prestation XXL de Lafont, Nantes concédait l'égalisation dans le dernier quart d'heure.

Sur une belle combinaison sur le couloir gauche, Ismaily s'infiltrait dans la surface et trompait le portier adverse d'une frappe croisée pour récompenser les efforts offensifs nordistes (1-1, 76e). S'il s'était offert un joli but face au PSG l'an passé, Merlin n'était pas loin de récidiver à la retombée d'un coup-franc, sans trouver le cadre (80e). Entré en jeu, Guessand mettait un peu trop de puissance sur son lob (82e). Malgré un contre raté par l'attaquant prêté par le Gym, Nantes et Lille quittent la Beaujoire sur un match nul (1-1) : un deuxième point pour le FCN, le quatrième pour le LOSC, leader provisoire.