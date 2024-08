L’ASSE met la main sur Brice Maubleu

De retour en Ligue 1, l’ASSE se renforce pour assurer son maintien et pourquoi pas faire de belles choses dans l’élite. Ce mercredi, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ont annoncé l’arrivée d’une nouvelle recrue. Il s’agit de Brice Maubleu, qui évoluait à Grenoble.

La suite après cette publicité

«Ce mercredi, l’expérimenté gardien de but (34 ans) s’est officiellement engagé avec l’ASSE jusqu’en 2026 plus une année en option. Il est le huitième renfort de l’été stéphanois», a précisé le club français. Heureux, le joueur a confié : «je suis vraiment ravi de rejoindre Saint-Étienne, un club historique du championnat de France. J’ai été très bien accueilli depuis mon arrivée ici. Je pensais finir ma carrière à Grenoble et même si ce n’est pas simple de quitter le GF38, l’opportunité Saint-Étienne ne se présente pas deux fois dans une carrière. Le stade Geoffroy-Guichard a aussi joué dans cette décision, j’y suis venu deux fois en Ligue 2 BKT, et l’ambiance qui y règne a été une motivation supplémentaire.» Une nouvelle aventure débute pour Maubleu chez les Verts.