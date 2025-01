Zinedine Zidane a pris sa décision pour son avenir

C’est le secret le moins bien gardé au monde : Zinedine Zidane rêve de diriger un jour l’équipe de France, qui a toujours eu une place à part dans son cœur. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soit arrivée », avait-il déclaré en juin 2022.

Presque trois ans plus tard, on pouvait tout de même se poser la question des intentions de ZZ. La réalité d’hier est-elle encore celle d’aujourd’hui ? Zidane en a-t-il encore envie, dans l’immédiat, ou a-t-il encore besoin de se ressourcer auprès de ses proches, lui qui profite désormais pleinement de sa vie de grand-père en Espagne ? À en croire Le Parisien, rien n’a vraiment changé dans l’esprit de Zidane. S’il se garde publiquement de dévoiler ses intentions, le Ballon d’Or 1998 a suivi de près l’actualité des Bleus ces dernières semaines, marquée par l’annonce du départ de Didier Deschamps.

Il veut les Bleus mais ne se prononcera pas publiquement

«Si on lui propose directement la sélection, il ne la refusera pas. Les Bleus, comme pour Deschamps, représentent quelque chose à part. Ce n’est pas une posture pour lui », indique l’un de ses proches. Un autre ajoute : « les Bleus font partie de son histoire personnelle. Il a envie d’exaucer un rêve. A-t-il toujours autant envie de devenir sélectionneur ? Naturellement, comment peut-on en douter ?» Aujourd’hui, Zidane est prêt à reprendre du service, il se tient informé de ce qui se passe en sélection, mais voue un profond respect à Deschamps.

C’est pour cette raison qu’il n’a aucunement l’intention de communiquer publiquement sur le sujet, sous peine de porter ombrage à DD, en pleine préparation de sa dernière grande échéance, à savoir le Mondial 2026. Même s’il recevait une promesse écrite ou orale, Zidane en garderait la confidence, assure un intime au Parisien. Par ailleurs, le quotidien précise que la présence de Jacques Bungert, un ami proche de Zidane et collaborateur de Philippe Diallo, pourrait faciliter les échanges entre les deux parties, même si l’on imagine que convaincre Zizou ne devrait pas être la tâche la plus ardue.