Droits TV : Mediapro bénéficiaire avant la crise sanitaire

Depuis plusieurs semaines, Mediapro et la LFP se livrent bataille sur le terrain juridique via une conciliation. Le diffuseur qui n'a pas honoré son versement d'octobre (172 millions d'euros) et ne compte pas honorer celui de décembre (152,5 millions d'euros), attend toujours qu'un accord soit trouvé par le tribunal de commerce de Nanterre. Pour rappel, Mediapro tente de renégocier avec la LFP les droits TV pour cette saison. Un dénouement est espéré le 7 décembre prochain dans cette affaire.

Si en parallèle, le groupe sino-espagnol se trouve également en conflit avec la Serie A, ce dernier présentait pourtant des comptes bénéficiaires avant la crise sanitaire. Selon les informations d'El Pais, Mediapro s'appuyait sur une hausse de 45% de ses bénéfices soit un montant de 188 millions d'euros après impôts. Un résultat qui s'explique notamment par le contrat de commercialisation des droits de la Liga à l'étranger (4,48 milliards sur 5 ans) et en Espagne.