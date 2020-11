Premier League : Sébastien Haller et West Ham enfoncent Sheffield United

La 9e journée de Premier League était l'occasion d'un duel entre la lanterne rouge, Sheffield United, et une équipe de West Ham 13e avant le coup d'envoi. Belle surprise la saison dernière, Sheffield ne voit plus le jour. Sur sept défaites et un nul, les Blades espéraient enfin décrocher un premier succès. En face, équipe inconstante par excellence, West Ham restait sur un succès arraché face à Fulham avant la trêve. A Bramall Lane, pas de but dans le premier acte. Buteur face aux Cottagers mais également avec la sélection tchèque, montée en Ligue A de la Ligue des Nations, Tomas Soucek s'essayait à la frappe mais sans succès (34e). En fin de période, ce sont les locaux qui étaient les plus dangereux. Oliver McBurnie et David McGoldrick étaient tout près de tromper la vigilance de Fabianski, mais la tête du premier était détournée par le gardien polonais (41e) et celle du second heurtait le poteau (42e).

Buteur pour sa première cape avec la Côte d'Ivoire face à Madagascar il y a dix jours, Sébastien Haller lançait les Hammers en seconde période. Il profitait d'un ballon contré par un défenseur adverse et laissé libre devant la surface pour déclencher une lourde frappe du pied droit qui terminait dans la lucarne gauche d'Aaron Ramsdale (0-1, 56e). Declan Rice trouvait ensuite la barre des Blades (73e), alors qu'Ollie McBurnie voyait lui sa tentative flirter avec la barre des Londoniens (76e). Le deuxième but de la saison de l'ancien Auxerrois suffisait au bonheur de David Moyes et des Hammers. West Ham enchaînait un deuxième succès et grimpait à la 8e place. Les Blades enchaînaient un 8e revers en 9 matches et ne décollaient pas de leur 20e place. Les Hamers recevront Aston Villa puis Manchester United lors des deux prochaines journées, alors que Sheffield United ira à West Bromwich Albion avant de recevoir Leicester.

Le classement de Premier League après 9 journées.