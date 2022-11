AS Roma : Georginio Wijnaldum se sent mieux

La suite après cette publicité

Éloigné des terrains après seulement une petite apparition avec l'AS Roma et 12 minutes de jeu depuis fin août dernier, pour une fracture au tibia, le milieu de terrain Georginio Wijnaldum, prêté par le PSG, va mieux. C'est une vidéo postée sur le compte Instagram de l'homme de 32 ans qui permet d'en déduire cela.

« Je me sens mieux et plus fort chaque jour » comme légende à cette production vidéo dans une salle de sport. Comme le rapporte le Corriere Dello Sport, il devrait être de retour sur les terrains en 2023, pour peut-être enfin évoluer plus longuement sous les ordres de José Mourinho.