Manchester City : Erling Haaland dévoile le nom de ses modèles

De nouveau buteur face à Dortmund, en Ligue des Champions (2-1), Erling Haaland réalise des débuts rêvés sous les couleurs du club anglais. Auteur de 13 buts et d'une passe décisive en 9 rencontres, le Norvégien, actuel meilleur buteur de la Premier League, n'en finit plus d'impressionner. Et quand le média TNT le questionne sur ses références, on comprend rapidement pourquoi le joueur de 22 ans réussit tout ce qu'il entreprend.

« Mes inspirations ? Il s'agit de beaucoup de légendes. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Pelé. Vous savez, il y a beaucoup de stars qui seront toujours de grands joueurs. Je ne peux pas en choisir un seul. Vous aviez Fenômeno, et le meilleur de tous, Pelé. Grand niveau. Beaucoup de grands joueurs » cite-t-il notamment. Un homme de goût.