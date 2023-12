PSG : le joueur choisi par Dortmund pour stopper Mbappé

Le Borussia Dortmund s’apprête à accueillir le Paris Saint-Germain, mercredi soir (21h), en Ligue des Champions. C’est l’ultime journée des phases de poule, la dernière chance de se qualifier pour les Parisiens. Les Allemands, eux, le sont déjà, mais ne feront sans doute pas de cadeaux à leurs adversaires qu’ils connaissent bien. Battu par Stuttgart en Coupe (2-0), puis par le RB Leipzig en Bundesliga (2-3), le BVB n’est pas au top de sa forme et devra surtout bricoler au poste d’arrière droit, afin de ralentir au mieux Kylian Mbappé.

Et pour cause, Edin Terzić pourrait bien tenter un coup de poker mercredi soir en faisant confiance à Niklas Süle sur le couloir droit annonce L’Équipe. Julian Ryerson est blessé au genou, Thomas Meunier et Mateu Morey ne sont pas sur la liste de la Ligue des Champions, Marius Wolf revient à peine de blessure, tandis que Emre Can, capable d’évoluer à ce poste là, est suspendu. Niklas Süle devrait donc être aligné sur le côté, face à un certain Kylian Mbappé, qui aura l’occasion de faire parler sa vitesse pour se créer des situations. Verdict mercredi, en Allemagne.

