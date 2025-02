L’OL dépose un recours contre le PSG à propos de Khvitcha Kvaratskhelia !

Ces derniers jours, les différentes informations qui ont fuité dans la presse française ont confirmé les relations plus que tendues entre le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et le président de l’OL John Textor. Depuis plusieurs mois, les deux hommes mènent une guerre frontale et cela a débuté avec la crise des droits TV l’été dernier. Dans un extrait de la réunion des présidents de la Ligue 1 dévoilée par France Télévisions, le président parisien s’en prenait à John Textor. «John, John, John, John, John, arrêter de parler. Tu ne comprends rien. Tu viens de, je ne sais où, cowboy. Et tu nous parles. Jean-Pierre, je sors de cet appel parce que lui vraiment va me fâcher, je te jure, je perds mon temps, je sors de la réunion, lui ne comprend rien, je te jure». Depuis, John Textor a multiplié les sorties médiatiques pour taper sur le président parisien.

Dimanche dernier, on attendait donc avec impatience la confrontation entre le PSG et l’OL à Lyon. Et dans cette rencontre, le club de la capitale s’est imposé (3-2). John Textor, qui avait dégainé un chapeau de cowboy pour l’occasion, avait fait une révélation croustillante. «Ce soir, on aurait pu parler de football. J’aurais aimé que le PSG respecte ça. Ils ont déposé une réserve contre Thiago Almada ce soir. Pour que vous soyez au courant, Damien (Comolli) a aussi déposé une réserve à Toulouse, Pablo (Longoria) aussi à Marseille. Je crois qu’il y en a un autre », avait-il lancé. Depuis plusieurs semaines, les clubs de Ligue 1 contestent l’arrivée de Thiago Almada à l’OL alors que ce même OL avait été interdit de recrutement par la DNCG. Le dirigeant américain avait contourné cette sanction en obtenant un prêt gratuit de son joueur qui appartenait à Botafogo, club du groupe Eagle de John Textor.

Textor continue sa guerre contre Al-Khelaifi

Et alors que l’on pensait cette petite guerre terminée pour le moment, ce n’est absolument pas le cas. Ce mercredi soir, l’Equipe révèle que l’Olympique Lyonnais a déposé une réclamation sur la participation de Khvitcha Kvaratskhelia à la rencontre OL-PSG de dimanche dernier. Le quotidien français révèle que club s’appuie sur l’article 560 stipulant qu’en « cas d’infraction à l’une des dispositions concernant la qualification et/ou la participation d’un joueur, et indépendamment d’autres éventuelles sanctions applicables, le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre ; les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés. S’il s’agit d’une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c’est le club réclamant qui est déclaré vainqueur. »

L’Equipe explique que le dossier est très loin d’être à un stade avancé, mais que John Textor continue de remettre en cause le financement du PSG par l’État du Qatar. Récemment, il n’avait pas exclu l’idée d’un possible recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Avant ça, il a donc décidé de s’attaquer au dossier de la star géorgienne, excellente face à l’OL et qui avait été élu homme du match. Reste à savoir si cela aboutira maintenant mais ce nouveau coup de Textor illustre bien les relations cataclysmiques entre les deux hommes.