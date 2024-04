LdC, Real Madrid : Jude Bellingham a surpris Antonio Rüdiger

Arrivé cette saison au Real Madrid, Jude Bellingham (20 ans) a bluffé tout son monde. L’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund s’est immédiatement imposé au sein de l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Auteur de 20 buts et 10 passes décisives en 32 matches, l’Anglais cartonne. À tel point qu’il a impressionné certains cadres merengues comme Antonio Rüdiger.

« J’étais un peu surpris parce que je ne le connaissais pas très bien, mais mon Dieu. Il a une grande personnalité et c’est un très bon joueur. Quand on lui parle, on a l’impression qu’il a déjà tout vécu alors qu’il n’a que 20 ans. Je ne suis plus surpris. Il va devenir un leader, il est très mature, très professionnel dans tout ce qu’il fait. Nous devons prier pour qu’il reste en bonne santé. En dehors du terrain, je ne m’inquiète de rien, il a de très bons parents et un très bon environnement », a-t-il confié en conférence de presse

