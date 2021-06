Pays de Galles - Suisse : les compositions officielles

Après la victoire de l'Italie contre la Turquie (3-0), le Pays de Galles et la Suisse s'affrontent pour la première journée de l'Euro dans le groupe A. Le Pays de Galles se présente dans un 4-3-3 avec Danny Ward dans les cages derrière Chris Roberts, Joe Rodon, Chris Mepham et Ben Davies. Joseff Morrell, Joe Allen et Aaron Ramsey se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Gareth Bale, Kieffer Moore et Daniel James sont associés en attaque.

De son côté, la Suisse opte pour un 3-4-1-2 avec Yann Sommer dans les buts. Nico Elvedi, Fabian Schär et Manuel Akanji composent la défense. Kevin Mbabu et Ricardo Rodriguez assurent les rôles de pistons. Granit Xhaka et Remo Freuler assurent le double pivot. Xherdan Shaqiri soutient Haris Seferovic et Breel Embolo.

Les compositions

Pays de Galles : Ward - Roberts, Rodon, Mepham, Davies - Ramsey, Morell, Allen - Bale, Moore, James

Suisse : Sommer - Elvedi, Akanji, Schär - Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez - Shaqiri - Embolo, Seferovic