Tottenham ne prévoit pas de garder Gareth Bale cet été

Arrivé en provenance du Real Madrid où il ne jouait plus depuis plusieurs mois, Gareth Bale a retrouvé Tottenham cet été, le club qui l’a révélé. Sur le papier, tout semblait idéal pour le Gallois : il retrouve le club avec lequel il a explosé aux yeux du monde, mais aussi José Mourinho, le coach qui l’a recruté chez les Merengues. Mais quatre mois plus tard, rien ne va plus.

Blessé au genou en septembre au moment de sa venue, le joueur formé à Southampton au poste de latéral gauche n’a été titularisé qu’une seule fois en championnat par le technicien portugais. Selon les informations du Times, le club londonien n’a, pour l’instant, pas prévu de prolonger son prêt qui se termine en juin prochain, même si l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United est satisfait de son attitude et de sa popularité au sein du vestiaire. À suivre.