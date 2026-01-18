Real Madrid : le drôle de cadeau de bienvenue de Mbappé à Arbeloa

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, Arbeloa, a vécu un accueil original de la part de Kylian Mbappé dès son arrivée. Après la victoire du Real contre Levante (2-0) ce samedi en Liga, Arbeloa a raconté en conférence de presse que l’attaquant français lui avait mis un petit pont lors d’un exercice à l’entraînement, geste qu’il a pris comme un « cadeau de bienvenue » et un signe de leadership. « La première chose qu’il a faite, c’était de me mettre un petit pont lors d’un toro. Ce qui est bien pour me souhaiter la bienvenue », a confié Arbeloa avec le sourire.

L’ancien latéral a également salué les qualités humaines et sportives de Mbappé, soulignant son engagement et sa capacité à changer le cours des matches. « Le voir s’entraîner, le voir jouer, ce qu’il est capable de faire avec le ballon… c’est quelque chose que je garderai toute ma vie. C’est un garçon fantastique, un leader naturel, et j’espère que son genou va tenir longtemps parce qu’on va évidemment avoir besoin de lui », a-t-il ajouté.