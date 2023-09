Juventus : le retour de Paul Pogba est connu

Victorieux d’Empoli (2-0) ce dimanche soir, la Juventus est remontée sur le podium de la Serie A, lors d’un match où Paul Pogba a connu un petit pépin physique en toute fin de rencontre. «Dommage, c’est vraiment dommage. Mais évaluons comment il sera demain. Il est bien entré, il a joué des minutes de qualité», avait évoqué Massimiliano Allegri, après la rencontre.

Dans un communiqué publié quelques heures plus tard, les Bianconeri assuraient que «les tests diagnostiques de Paul Pogba ont exclu les lésions musculaires et ont mis en évidence une légère surcharge du muscle semi-membraneux de la cuisse droite». La blessure semblait donc moins grave que prévu et la Gazzetta dello Sport indique dans son édition du jour que l’international français devrait faire son retour sur les terrains pour la réception de la Lazio Rome, le 16 septembre prochain.