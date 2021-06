France-pays de Galles : les notes du match

La suite après cette publicité

A neuf jours du lancement de l'Euro 2020, l'équipe de France avait rendez-vous avec le Pays de Galles ce mercredi soir à l'Allianz Riviera de Nice pour une première répétition générale avant une autre rencontre amicale contre la Bulgarie mardi prochain. L'objectif était clair et simple pour les Bleus : s'imposer pour faire le plein de confiance. Mais surtout, c'était l'occasion de trouver des automatismes et de travailler avec de nouveaux joueurs comme Karim Benzema. De retour en équipe de France après plusieurs années d'absence, KB9, très attendu, était titulaire ce soir en attaque aux côtés de Kylian Mbappé dans le 4-3-1-2 de Didier Deschamps. En face, Rob Page sortait un 4-4-2 avec sa star Bale. Après une situation pour le numéro 19 des Bleus (4e) et une occasion de James (5e), la France prenait le dessus. Vigilant dans son but, Ward sortait un coup de tête de Pogba (23e). Mais le portier ne faisait que retarder l'échéance.

Suite à une main dans la surface, Neco Williams était sanctionné et voyait rouge (26e), offrant un penalty aux joueurs de Didier Deschamps. Benzema prenait le ballon mais Ward sortait sa tentative sur sa droite (27e). Mais le but français arrivait peu de temps après. Suite à une frappe de Rabiot mal repoussée par le portier gallois, Mbappé surgissait et ouvrait le score à bout portant (34e, 1-0). Les champions du Monde revenaient avec les mêmes intentions et Griezmann doublait rapidement la mise. A l'entrée de la surface, le joueur du FC Barcelone décochait une superbe frappe enroulée du gauche qui terminait sa course dans la lucarne opposée (48e, 2-0). Après plusieurs situations, les locaux enfonçaient le clou. Après un contrôle de la poitrine, Benzema trouvait le poteau mais Dembélé suivait parfaitement (79e, 3-0). KB9 poussait pour marquer son but, en vain. Mais l'équipe de France s'imposait tranquillement sur le score de 3-0. Un bon premier match.

L'homme du match : Griezmann (7) : le joueur du FC Barcelone a beaucoup dézoné dans les premières minutes pour participer au jeu. Son excellent centre pour la tête de Pogba aurait pu être décisif (21e). Toujours aussi volontaire et disponible pour ses partenaires, le numéro sept français a essayé de combiner avec Benzema et Mbappé. Récompensé de ses efforts collectifs par un but. Sur une talonnade de Mbappé, le joueur du Barça enroule bien sa frappe qui termine dans la lucarne (2-0, 48e). Toujours impliqué dans les offensives tricolores, son apport dans la construction des offensives françaises reste primordial. Le principal protagoniste semble déjà affuté à quelques jours de l'Euro. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps. Remplacé à la 84e par Ben Yedder

Lloris (6) : le capitaine des Bleus est vite entré dans son match en repoussant un centre de James (5e). Concentré sur une nouvelle tentative de James avec ses mains fermes (65e). Très peu de travail pour le portier tricolore, mais le job est bien fait.

Pavard (4,5) : le latéral droit tricolore se fait prendre de vitesse par James, heureusement sans gravité pour les Bleus (5e). En difficulté face à la vitesse de James, le joueur du Bayern s'est montré vigilant sur la deuxième accélération du joueur de United (17e). Au fil du match, l'intéressé a pris des initiatives offensives même si ses centres n'ont pas abouti à des situations dangereuses en première mi-temps. Remplacé à la 46e par Koundé (5,5) qui pour sa première sélection s'est montré plutôt à son avantage dans un poste qui n'est pas forcément sa position préférentielle. Impliqué dans le troisième but français avec son centre pour Benzema (3-0, 79e).

Varane (5) : le défenseur central du Real Madrid a passé quarante cinq premières minutes plutôt tranquilles. Il faut dire que l'expulsion de Williams (26e) a modifié les plans des attaquants gallois. Auteur d'un faute évitable sur Ramsey (74e). Une soirée tranquille pour le numéro quatre tricolore.

Kimpembe (5,5) : le défenseur central français est bien vigilant sur un centre de James relâché par Lloris. Son intervention sauve les siens (5e). L'expulsion de Williams (26e) a obligé les attaquants gallois à reculer, ce qui a facilité la vie du Parisien. Sérieux dans ses interventions, le titi parisien réalise un joli tacle devant Roberts (52e). Eliminé un peu trop facilement sur la transmission de Ramsey pour James (65e). Plutôt à son avantage dans le domaine aérien.

Hernandez (5) : le latéral gauche tricolore a bien muselé Bale en première mi-temps. L'intéressé ne s'est pas privé d'effectuer quelques montées qui n'ont pas abouti sur des situations dangereuses dans les quarante cinq premières minutes. Remplacé à la 46e par Digne (5,5) qui a beaucoup apporté par son dynamisme et sa qualité de centre. Rarement inquiété dans les phases défensives, le joueur d'Everton s'est montré dangereux offensivement.

Pogba (6,5) : titularisé dans un milieu à trois, le joueur de Manchester United n'a pas tardé à se distinguer. Son très bon centre pour Benzema a failli être décisif (4e). La Pioche n'a pas hésité à se projeter et à organiser le jeu de son équipe en alternant jeu court et jeu long. L'intéressé aurait pu profiter d'un très bon centre de Griezmann pour marquer de la tête (21e). L'ancien joueur de la Juve a souvent effectué les bons choix notamment dans ses transversales. Sa belle frappe tendue est bien captée par Ward (57e). Remplacé à la 63e par Coman qui a essayé de provoquer et percuter sans grande réussite.

Tolisso (5,5) : pour son retour chez les Bleus, le milieu bavarois a évolué proche de sa défense et s'est évertué à jouer simple. Après une aussi grave blessure, son activité sur le terrain fut intéressante en première mi-temps. Sa qualité dans les transmissions reste intéressante. Remplacé à la 63e par Sissoko qui a effectué une entrée plutôt tranquille ce soir dans l'entrejeu.

Rabiot (4,5) : le milieu de la Juventus s'est montré plutôt discret dans la première demi-heure de jeu. L'ancien Parisien n'a pas pu se projeter comme à son habitude ou casser des lignes par ses projections. Sa frappe déviée repoussée par Ward profite à Mbappé pour l'ouverture du score (1-0, 35e). Devancé sur la transmission de Ramsey pour James (65e). L'intéressé irrite parfois par sa nonchalance sur le terrain. On attend beaucoup plus d'Adrien Rabiot à l'avenir.

Benzema (6) : pour son grand retour en équipe de France, l'attaquant du Real Madrid n'a pas tardé à se procurer une belle occasion. Sur un excellent centre de Pogba, le buteur français coupe bien la trajectoire du ballon de la tête, mais celle-ci est bien repoussée par Ward (4e). Opportuniste sur la tête de Pogba repoussée par Ward, sa reprise est contrée irrégulièrement du bras par Williams (21e). Malheureusement pour l'intéressé, son penalty est renvoyé par Ward (26e). Très intelligent dans ses déplacements, ses appels restent très intéressants. Très souvent sollicité par ses partenaires, l'ancien Lyonnais a fait office de relais privilégié. Sollicité par Mbappé, sa frappe est déviée en corner (69e). Son magnifique enchaînement sur un centre de Koundé profite à Dembélé (3-0, 79e). Suite à un corner frappé par Griezmann, l'intéressé voit sa tête repoussée par Ward (83e).

Griezmann (7) : voir ci-dessus.

Mbappé (7) : le génie français s'est lui aussi pas mal baladé sur le front de l'attaque française. Un coup à gauche, un coup à droite, l'attaquant du PSG a tenté de déstabiliser la défense galloise par ses accélérations. Opportuniste sur la frappe de Rabiot repoussée par Ward, le champion du monde 2018 prend le dessus sur son adversaire pour catapulter le cuir au fond des filets (1-0, 35e). Juste avant la pause, le natif de Bondy bien servi par Benzema voit le cadre se dérober (41e). Passeur décisif avec une belle talonnade sur le magnifique but de Griezmann (2-0, 48e). L'ancien Monégasque a essayé de combiner avec Benzema comme sur la frappe du buteur tricolore à la 69e. Remplacé à la 72e par Dembélé qui profite d'une frappe de Benzema renvoyée par le poteau pour marquer (3-0, 79e).

