OM : Roberto De Zerbi est triste pour Valentin Carboni

Gravement blessé au genou lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentin Carboni ne devrait plus rejouer de la saison avec l’Olympique de Marseille. À l’heure où le club phocéen chercherait à casser le prêt de l’Argentin (prêté par l’Inter, ndlr), Roberto De Zerbi est revenu sur ce triste épisode.

La suite après cette publicité

« Non je ne sais pas s’il sera en mesure de revenir avant la fin de la saison. Je suis désolé de cette situation, je suis attristé. Il a l’âge de mon fils, c’est un joueur très fort malgré son jeune âge. Il est arrivé blessé de la Copa América, il a eu une reprise tardive avec nous, il n’a pas pu démarrer de la meilleure des manières, il a dû s’arrêter trois semaines. Il a ensuite répondu à ses deux convocations avec l’Argentine et ça l’a encore affaibli, j’espère qu’il pourra revenir plus fort après sa blessure, c’est un mec très fort, il a été opéré aujourd’hui et j’espère qu’il reviendra au plus vite. Je lui souhaite de se remettre rapidement avec nous ou un autre club », a-t-il confié en conférence de presse.

Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 1-0 de l’OM face à Montpellier peut vous rapporter jusqu’à 880€

La suite après cette publicité

Suivez le match Montpellier - OM sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.