Coupe d'Espagne : le Betis en finale après son match nul face au Rayo

Le Real Betis recevait le Rayo Vallecano pour la deuxième demi-finale retour de cette Coupe d'Espagne au Benito-Villamarin. À l'aller, les Verdiblancos étaient allés s'imposer sur la pelouse de Vallecas par 2 buts à 1 grâce à Borja Iglesias et William Carvalho. Le premier était sur le banc aux dépens de Willan José tandis que le second était titularisé par Manuel Pellegrini pour cette seconde manche.

La possession était dominée par le Betis dans cette rencontre, qui s'était procurée la meilleure occasion de la première période avec la tête de Juanmi, finalement déviée par les gens de Luca Zidane (7e). Néanmoins, après la mi-temps, les Madrilènes les dix dernières minutes du temps réglementaire pour ouvrir le score grâce au superbe coup franc de près de 30 mètres de l'entrant Bebé, pour son premier but de la saison (1-0, 80e). Et si on dirigeait tout droit vers la prolongation, l'attaquant espagnol Iglesias contrait le dégagement sur la ligne de Fran Garcia et offrait le match nul aux siens (1-1, 90e +4), synonyme de qualification pour la finale de la Copa face à Valence, la première des Andalous depuis l'édition 2005, qu'ils avaient remporté aux dépens d'Osasuna.