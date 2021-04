Serie A : Sassuolo dispose de la Sampdoria

Le dernier match de la 33ème journée de Serie A pour ce samedi opposait Sassuolo à la Sampdoria, deux équipes en forme de l'autre côté des Alpes, puisqu'elles restaient respectivement sur trois et deux victoires consécutives en championnat. Finalement, les Neroverdi se sont imposés au Mapei Stadium sur la plus petite des marges (1-0) et ont donc eu le dernier mot dans cette partie.

Domenico Berardi a offert la victoire à ses partenaires en marquant l'unique but de cette rencontre à la 69ème minute. Grâce à ce succès, Sassuolo (8ème, 52 points) relègue la Sampdoria (9ème, 42 points) à 10 points et met la pression sur l'AS Rome, septième de cette Serie A toujours dominée par l'Inter Milan.

