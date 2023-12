Cologne interdit de recrutement pendant un an

Les ennuis s’accumulent pour le FC Cologne. Avant-dernier de Bundesliga, synonyme de relégation, le club allemand n’a enregistré que deux victoires pour 4 nuls et 10 défaites en 16 journées de championnat. Conséquence, Christoph Baumgart, aux commandes des Boucs depuis l’été 2021, a pris la porte ce jeudi. À l’heure où la formation rhénane s’active en coulisses pour lui dénicher son potentiel successeur, cette dernière est confrontée à une terrible sanction qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son avenir dans l’élite allemande.

Selon BILD, Cologne a écopé d’une interdiction de recrutement pendant un an par le Tribunal international arbitral du sport (TAS). Cette sanction de la FIFA confirmée par le TAS s’inscrit dans le prolongement du différend entre le club allemand et l’Olimpija Ljubljana au sujet du transfert de Jaka Cuber Potocnik. En janvier 2022, le club slovène avait déposé une plainte auprès de la Fédération internationale de football contre son homologue rhénan, soupçonné d’avoir inciter le joueur de 17 ans à résilier son contrat pour rallier l’Allemagne. «Nous aurions souhaité et attendu un verdict différent. En conséquence, nous sommes très déçus que, malgré de nombreuses preuves du contraire, le TAS fait classer le licenciement de Jaka Potocnik comme non juridiquement effectif, et en même temps, n’ait pas trouvé de preuves suffisantes de non-incitation à ce licenciement», a regretté le directeur général du FCK, Christian Keller. De son côté, le principal intéressé sera suspendu quatre mois de toutes compétitions.