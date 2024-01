OM : un mercato placé sous le signe de l’anticipation

Dans un mercato d’hiver relativement terne en France et en Europe, l’OM fait figure d’exception comme le Stade Rennais ou encore l’OL. À l’instar des deux dernières fenêtres hivernales de recrutement, le club phocéen s’agite sur tous les fronts. Après avoir recruté trois joueurs en 2021 (Milik, Lirola et Ntcham), en 2022 (Bakambu, Kolasinac et Gigot) et en 2023 (Malinovskyi, Vitinha, Ounahi), cette cuvée 2024 est déjà garnie de… 3 joueurs (Moumbagna, Garcia et Onana en attendant Merlin). Le fruit d’un travail de sape mené en coulisse par le trio marseillais Medhi Benatia, Pablo Longoria et Stéphane Tessier. Après avoir très bien vendu Renan Lodi pour 25 M€ bonus compris en Arabie saoudite, les hommes forts du mercato marseillais, qui n’avaient pourtant pas la tâche facile avec l’ombre de la DNCG, sont omniprésents.

Hormis le dossier Faris Moumbagna qui fait office d’opportunité de marché, les autres dossiers ont été placés sous l’égide de l’anticipation. Pour chaque dossier, le club phocéen a ainsi fixé une liste de plusieurs noms afin de ne pas se retrouver dos au mur lorsqu’une piste tombait à l’eau. Les dossiers Josh Roig et Lucien Agoumé en sont les parfaits exemples puisque c’est finalement Ulisses Garcia et Jean Onana qui ont été recrutés à la hâte. Enfin pour Quentin Merlin, c’est un peu la même chose. Adrien Truffert a ainsi été pisté avant que le choix du Canari se soit imposé de lui même. Pour ce cas précis, l’OM disposait même de plusieurs alternatives allant de Nuno Tavares à Angelino. Nul doute que cette stratégie sera de mise pour les ultimes transferts du mercato hivernal. Un joueur offensif pourrait débarquer sur la Canebière d’ici jeudi soir minuit. Du travail, jusqu’à présent, rondement bien mené.