Montpellier - PSG : Ousmane Dembélé forfait pour un tympan percé

Comme révélé par le site actu.fr dans l’après-midi, le flou régnait quant à la présence d’Ousmane Dembélé pour le déplacement du PSG face à Montpellier ce dimanche (20h45). Quelques heures avant la rencontre, on apprenait que l’international français souffrait d’un tympan percé, ce qui avait entraîné l’appel des secours pour évaluer son état de santé.

Selon RMC Sport, c’est désormais certain : Ousmane Dembélé ne participera pas à la rencontre. Aucun risque n’a été pris et le staff de Luis Enrique a ainsi décidé de se passer des services de l’ailier de 26 ans. De nouvelles informations devraient tomber dans les prochaines heures. On imagine que sa présence pour le rassemblement des Bleus sera également remise en cause.