PSG : Ousmane Dembélé incertain contre Montpellier pour un tympan percé

Depuis son arrivée au PSG cet été, Ousmane Dembélé met tout le monde d’accord : il est l’un des ailiers qui fait le plus de différences à travers l’Europe. Et même s’il est attendu au tournant pour avoir encore plus de statistiques, l’international français (42 sélections, 5 buts) est une plus-value certaine dans l’effectif francilien. À quelques heures d’affronter Montpellier avec Paris, l’ailier de 26 ans partait dans la peau d’un titulaire.

Pourtant, une information de dernière minute vient remettre sa présence sur la Mosson en doute. En effet, selon les informations d’Actu.fr, l’ancien du Barça souffrirait d’une gêne au tympan, qui pourrait être percé. Le staff médical du PSG a préféré appeler le Smur-Samu 34 pour savoir si sa gêne est synonyme de blessure grave ou non. Plus de réponses dans les heures à venir…

